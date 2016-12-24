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В Керчи туман и мороз подарил керчанам сказочные виды

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В Керчи утром в районе «Телецентра» прошел туман и из-за минусовой температуры деревья покрылись мелкими кристалликами льда. Для керчан открылся сказочный вид – каждая веточка заледенела и деревья стали белоснежными.

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