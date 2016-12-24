В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что его ограбили.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Со слов заявителя, к нему домой пришла мало знакомая девушка, которая воспользовавшись тем, что ему стало плохо, открыто завладела его деньгами в сумме 2 тысячи рублей. Хозяин пытался отобрать свои деньги, но злоумышленница убежала.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе ОМВД России по Ленинскому району.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Ленинского района по «горячим следам» установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 28-летняя жительница Ленинского района. Женщина созналась в грабеже и написала явку с повинной.

Похищенные деньги она успела потратить на свои нужды, в том числе и на приобретение спиртных напитков.

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов - до четырех лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции предупреждают граждан: не впускайте к себе в дом не знакомых людей, не распивайте спиртные напитки с малознакомыми людьми, ведь вашей беспечностью или бессознательным состоянием могут воспользоваться преступники. Если в отношении вас совершено какое-либо преступление немедленно звоните в полицию ОМВД России по Ленинскому району по телефонам 4-02-19 или 102», - заключили в пресс-службе.