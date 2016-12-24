Дорожные полицейские Ленинского района присоединились ко всероссийской акции «Полицейский дед Мороз». Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе ОМВД России по Ленинскому району.
В канун новогодних праздников сотрудники ГИБДД Ленинского района совместно с общественниками устроили рейд, в котором поздравляли и вручали подарки водителям.
22 и 23 декабря 2016 года в пос.Ленино прошла профилактическая акция. По районному центру курсировал патрульный автомобиль с Дедом Морозом, останавливая автомобили, инспекторы ГИБДД напоминали водителям о необходимости соблюдать Правила Дорожного Движения, а также внимательно следить за погодой, ведь зимой ее изменения могут значительно повлиять на дорожную обстановку.
Полицейский Дед Мороз уделил внимание и юным участникам дорожного движения – ребята-пешеходы получили сладкие подарки и напутствие всегда соблюдать правила дорожного движения для личной безопасности.