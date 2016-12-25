На правах рекламы

Поздравляем всех

жителей Керчи

с наступающим

Новым Годом!

Пусть он принесет

Вам много радостных

событий, устойчивое

благополучие и удачу на дорогах!

Мы являемся официальным продавцом премиум-бренда MOTUL в Керчи.

На основании накопленного опыта и многочисленных положительных отзывов клиентов рекомендуем продукты MOTUL для применения в автомобилях и мотоциклах любого класса и возраста!

Замена масла в двигателе -бесплатно!*

*(при условии приобретения масел и масляного

фильтра в день замены)

Приобретение масел без замены - скидка 5%*

*акция действует до 01.03.2017г

У нас новые виды услуг!

АЭРОГРАФИЯ

на новом оборудовании производим следующие виды работ:

- правка на профессиональном платформенном стапеле, позволяющем быстро и качественно восстанавливать геометрию кузова автомобиля после серьезных ДТП;

- рихтовка, арматурные и сварочные работы;

- покраска как отдельных деталей, так и кузова в целом в профессиональной покрасочной камере;

- полировка лакокрасочного покрытия;

- полировка пластиковых фар и фонарей с последующим покрытием UV лаком, для предупреждения от помутнения;

- восстановление пластиковых деталей (фар, бамперов, защит);

- замена стекол автомобиля с применением немецких материалов, одобренных автопроизводителями;

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Предлагаем Вашему вниманию незаменимого помощника на дороге

Видеорегистратор INSPECTOR HOOK

Модель INSPECTOR HOOK является расширением линейки комбо-устройств, сочетающих в себе функции надежного радар-детектора с обновляемыми базами камер, GPS-функционалом и видеорегистратора с превосходным качеством видеозаписи.

и еще более 10-ти моделей видеорегистраторов, стоимостью от 1450,00 рублей. (цена приведена справочно и не является публичной офертой

г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 23

Ежедневно с 9-00 до 18-00

Телефон: +7 978 705 73 77

www.автокерчь.рф

vk.com/avangardauto