жителей Керчи
с наступающим
Новым Годом!
Пусть он принесет
Вам много радостных
событий, устойчивое
благополучие и удачу на дорогах!
Мы являемся официальным продавцом премиум-бренда MOTUL в Керчи.
На основании накопленного опыта и многочисленных положительных отзывов клиентов рекомендуем продукты MOTUL для применения в автомобилях и мотоциклах любого класса и возраста!
Замена масла в двигателе -бесплатно!*
*(при условии приобретения масел и масляного
фильтра в день замены)
Приобретение масел без замены - скидка 5%*
*акция действует до 01.03.2017г
У нас новые виды услуг!
АЭРОГРАФИЯ
на новом оборудовании производим следующие виды работ:
- правка на профессиональном платформенном стапеле, позволяющем быстро и качественно восстанавливать геометрию кузова автомобиля после серьезных ДТП;
- рихтовка, арматурные и сварочные работы;
- покраска как отдельных деталей, так и кузова в целом в профессиональной покрасочной камере;
- полировка лакокрасочного покрытия;
- полировка пластиковых фар и фонарей с последующим покрытием UV лаком, для предупреждения от помутнения;
- восстановление пластиковых деталей (фар, бамперов, защит);
- замена стекол автомобиля с применением немецких материалов, одобренных автопроизводителями;
_____________
Предлагаем Вашему вниманию незаменимого помощника на дороге
Видеорегистратор INSPECTOR HOOK
Модель INSPECTOR HOOK является расширением линейки комбо-устройств, сочетающих в себе функции надежного радар-детектора с обновляемыми базами камер, GPS-функционалом и видеорегистратора с превосходным качеством видеозаписи.
и еще более 10-ти моделей видеорегистраторов, стоимостью от 1450,00 рублей. (цена приведена справочно и не является публичной офертой
г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 23
Ежедневно с 9-00 до 18-00
Телефон: +7 978 705 73 77