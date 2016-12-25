С приближением новогодних праздников участились попытки провезти в Крым с территории Украины потенциально опасные мясные продукты. Так, за минувшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по РК пресекли 144 попытки ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Запрещённые к ввозу товары общим весом 402,8 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.

В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 48,7 кг свинины, 60,8 кг сала, 52 кг колбасных и мясных изделий в ассортименте, 180 кг мяса птицы, 7,2 кг готовой молочной продукции, 5,8 кг рыбной продукции и морепродуктов, 33,1 кг мясной тушёнки, 10,9 кг крольчатины, 4,3 кг мёда, 65 яиц.

Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти 15 собак и 4 котов.

«На основании норм и требований Положения «О едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 г.; а также Указания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ФС-ЕН-8/23539 от 25.12.2015 г, небезопасные товары и животные были возвращены на территорию Украины», - отметили в ведомтсве.

Фото: пресс-служба