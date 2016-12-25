В Керчи 25 декабря глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев в здании воскресной школы при кафедральном соборе Иоанна Предтечи проводит благотворительный врачебный прием. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, Подлипенцев консультирует пациентов в качестве ортопеда по заболеваниям и повреждениям опорно-двигательного аппарата.

Перед зданием, где идет прием выстроилась очередь примерно из 20 человек. Медсестра приглашает по одному человеку в кабинет.

По словам главы администрации, следующий прием он проведет через воскресенье – 8 января.