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5 Новости » Общество В категориях:

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Горячая линия «Крымэнерго» будет работать все новогодние праздники

Многоканальная «горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго» будет работать круглосуточно, включая новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ. «В период Новогодних праздников с 31 декабря 2016г. по 09 января 2017 г. продолжает работать круглосуточно бесплатная многоканальная «горячая линия» Контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»», — отмечается в сообщении. Позвонить на «горячую линию» можно по телефонам: 0 (800) 50-60-007 (со стационарных), 8 (800) 50-60-007 (с мобильных). Напомним, минэнерго Крыма заверил, что перебоев со светом 31 декабря не будет

Служба новостей Керчь.ФМ

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