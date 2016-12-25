Многоканальная «горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго» будет работать круглосуточно, включая новогодние праздники.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ.
«В период Новогодних праздников с 31 декабря 2016г. по 09 января 2017 г. продолжает работать круглосуточно бесплатная многоканальная «горячая линия» Контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»», — отмечается в сообщении.
Позвонить на «горячую линию» можно по телефонам: 0 (800) 50-60-007 (со стационарных), 8 (800) 50-60-007 (с мобильных).
Напомним, минэнерго Крыма заверил, что перебоев со светом 31 декабря не будет
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