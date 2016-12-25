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В Керчи 15-16 декабря, в районе ул. Горького, керчане нашли собаку породы пекинес.
Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили читатели.
«Собака очень скучает и хочет домой, хозяин найдись! На данный момент находится на передержке», - заключили читатели.
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