Постоянная читательница сайта Керчь.ФМ Елена просит руководство города беречь городские парки. Она считает, что в Приморском парке необходимо высадить молодые деревья, взамен срубленных.

Также читательница поделилась своими фото с керчанами, которые она сделала 23 декабря.



«Был чудесный солнечный день и хочу поделиться фото одного из наших городских парков. Парка с большой историей, некогда ухоженного и процветающего, но и сейчас хранящего отголоски былой красоты несмотря ни на что.



Жители района з. Войкова переживают за его судьбу. Очень бы хотелось, чтобы взамен срубленным деревьям посадили новые молодые посадки, посадили цветы. Здесь же можно развивать спортивные направления для молодёжи. В парке часто можно встретить бегунов, также там занимаются физкультурой учащиеся Политехнического колледжа. Можно установить площадки для тенниса, волейбола, столики для настольного тенниса. Детские уголки.. скамьи для мамочек и пенсионеров, посадить цветы. И конечно же следить за порядком. Большая проблема - мусор. На днях убрали единственный мусорный бак на его территории.



Парк - мог бы быть жемчужиной города, как в былые времена. Сколько здесь сейчас собирается горожан на большие праздники в тёплую погоду! Яблоку негде упасть в буквальном смысле слова. Парк нужен городу, иначе бы сюда не съезжались. Здесь самое красивый вид на море. Художники и дети из школы искусств приезжают сюда на пленер...Просим руководство города беречь городские парки. Вернуть парковые земли согласно действующему генеральному плану 1984года», - написала Елена.



Напомним, керчане решили обратиться к Путину из-за застройки парка (видео)