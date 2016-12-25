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Магазин спортивного питания "Богатырь" поздравляет всех клиентов с наступающим Новым годом и объявляет об очередных скидках! С 22.12 по 09.01 новогодние скидки в магазине "Богатырь" на спортивное питание фирм Maxler, R-line, Z-konzept, Nutricore, Protein.buzz, Inner, Fitmax, Universal и многие другие фирмы - от 5 до 15%!!! 5% скидка - на всё, вне зависимости от суммы покупки, 10% скидка - при покупки 2-х и более позиций на сумму от 5000 рублей, 15% - при покупке 2-х и более позиций на сумму от 8000 рублей!!! При любой покупке от 2000 рублей - новогодний сувенир в подарок!!!



Также мы рады сообщить о новом поступлении спортивного питания от производителей Scitec Nutrition, Biotech Nutrition, KFD и других фирм - в наличии полный спектр спортивного питания!!! Огромный выбор ВСАА, протеинов, аминокислот, витаминов и всего остального!



Посетите магазин спортивного питания "Богатырь" - и вы точно останетесь довольны! Мы делаем всё для того, чтобы приобретение спортивного питания стало максимально доступным и удобным для вас!



Мы ждём вас в магазине спортивного питания "Богатырь" - г.Керчь, ул. Пролетарская 17, ТЦ "Лабиринт", бутик №4 (первый этаж). Время работы - с 10 до 18 (кроме понедельника). Группа в контакте - http://vk.com/sportpit_bogatir_kerch

Моб. тел. +79788164327



Магазин спортивного питания "Богатырь" - Выбор Сильных Телом и Духом!!!



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