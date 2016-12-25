Министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов 23 декабря написал заявление по собственному желанию. 30 декабря он официально освободит свое кресло. Об этом пишет КП «Крым», - передает Керчь.ФМ

«Я договаривался с Главой (Сергеем Аксеновым - авт.), что доработаю до конца года. Я перехожу на равнозначную должность в Севастополь, - пояснил он.

Напомним, министром экономического развития Демидов стал 19 июня 2015 года. До этого он более 7 лет проработал главой Армянска.

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