В Керчи 25 декабря, в районе 4.40-5.30, на КУОРовском кольце произошло ДТП. Автомобиль «BMW» ехал со стороны улицы Свердлова и снес фонарный столб, который находился на самом кольце.

Как передает корреспондент Керчь.ФМ от удара у иномарки рассыпались титановые диски, повреждена пассажирская дверь, а также сработала подушка безопасности. По информации очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управление автомобиля.

Пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.