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31 декабря 2016 года единственный в Керчи отель на берегу моря «Жемчужина моря» впервые собирает в своем готическом зале гостей для встречи Нового года 2017 не только под звуки Курантов, но и под шум прибоя!



Вас ждет Новогодняя шоу-программа до 5 утра. К вашим услугам: живой голос, ди-джей, весёлые конкурсы, приятные сюрпризы, шикарный вид на море и, конечно же, прекрасное настроение!



ТОРОПИТЕСЬ! Осталось забронировать всего 4 места и наша компания гостей будет в полном составе. Нам всем останется только набраться терпения и дождаться вечера 31 декабря для встречи веселого Нового года в необычной обстановке…

Начало праздника в 22.00

Стоимость новогоднего вечера: 4000 руб;



Если вы хотите отдохнуть до и после празднования в роскошной обстановке, в Вашем распоряжении прекрасные номера со всеми удобствами! Вы можете забронировать проживание в нашем отеле. У нас Вам не будет скучно!



Обращаем Ваше внимание, что все места в нашем Готическом зале на Новогоднюю ночь равноценные. Мы специально спроектировали посадку таким образом, чтобы всем было удобно и комфортно!

Заказы на корпоративное празднование Нового года принимаются и на другие дни!

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:

Российская федерация, г. Керчь,

ул. Нижнеприморская д.28

Подробности и бронирование столиков по тел:

телефон +7 978 912 74 13

телефон +7 988 417 77 20

e-mail: work@crimea-mypearl.ru

сайт: http://crimea-mypearl.ru/