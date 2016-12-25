На трассе Керчь-Симферополь, 24 декабря, в 18.05, в районе в районе с. Горностаевка произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2114» и грузового «Freightliner».

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК, - передаёт Керчь.ФМ.

В результате ДТП пострадали 3 человека, 1 из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом водитель и пассажир легкового авто оказались зажаты в деформированном авто и нуждались в помощи спасателей.

«К месту происшествия немедленно прибыли: сотрудники 15 пожарно-спасательной части и оперативная группа 3 ПСО ФПС по Республике Крым, специалисты МВД и скорая медицинская помощь. Крымские спасатели провели деблокацию пострадавших и передали их медикам», - отмечают в МЧС.

Водителя автомобиля «ВАЗ» 1984 г.р. госпитализировали в Керченскую Городскую больницу №1, пассажир авто от госпитализации отказался.

«Главное управление МЧС России по Республике Крым призывает автомобилистов к выполнению требований Правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными, особенно в зимний период. Соблюдайте скоростной режим движения, не нарушайте правил обгона и не забывайте пользоваться ремнями безопасности», - заключили в пресс-службе.