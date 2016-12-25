Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. По уточненным данным, на борту находились 92 пассажира.

После стало известно, что пропавший в районе Сочи самолет, упал в Черном море. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

Самолет упал в Черном море в 1,5 километрах от берега, обнаружены обломки. Кроме того, в пяти с половиной километрах от берега, по данным источника, обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, подтвердили в пресс-службе Минобороны. После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего в Сочи Ту-154. В самолете находились экипаж, военнослужащие и госслужащие, представитель общественной организации, представители средств массовой информации и 64 человека из «Ансамбля им. Александрова»

Фото: пресс-служба минобороны РФ