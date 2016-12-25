В Керчи 25 декабря, около 16.30 на ул. Чкалова столкнулись автомобили «Шевроле» и «Рено». Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции, - передает Керчь.ФМ.
На месте работали сотрудники ГИБДД.
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -1 °CВетер: 4 м/с (В)Давл. 1031,12 мм.рт.ст.
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ночь 26 декабряТемп. -1 °CВетер: 2 м/с (ВСВ)Давл. 1032,3 мм.рт.ст.
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день 26 декабряТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (ВСВ)Давл. 1037,27 мм.рт.ст.
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ночь 27 декабряТемп. -2 °CВетер: 1 м/с (ВЮВ)Давл. 1037,82 мм.рт.ст.
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утро 27 декабряТемп. -1 °CВетер: 4 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1035,75 мм.рт.ст.
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В Керчи 25 декабря, около 16.30 на ул. Чкалова столкнулись автомобили «Шевроле» и «Рено». Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции, - передает Керчь.ФМ.
На месте работали сотрудники ГИБДД.