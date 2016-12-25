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В Керчи столкнулись две иномарки

В Керчи 25 декабря, около 16.30 на ул. Чкалова столкнулись автомобили «Шевроле» и «Рено». Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции, - передает Керчь.ФМ. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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