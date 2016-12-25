В Крыму будет создана государственная информационная система «Единая медицинская информационная система здравоохранения Республики Крым» (ЕМИСЗ РК).

Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В частности, ЕМИСЗ РК представляет собой государственную информационную систему, состоящую из комплекса программных и технических средств, баз данных, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку функционирования системы здравоохранения республики.

При этом система предназначена для выполнения функций регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Функции ЕМИСЗ РК включают в себя персонифицированный учет оказанной медицинской помощи, взаимодействие при расчетах за оказанную медицинскую помощь, удаленный мониторинг состояния здоровья отдельных категорий пациентов, управление потоками пациентов, ведение лекарственным обеспечением; архивное хранение медицинских изображений и предоставление доступа к ним.

Кроме того, система обеспечит электронный документооборот в сфере здравоохранения, анализ функционирования сферы здравоохранения, информирование граждан, медицинских специалистов, организаторов здравоохранения и иных заинтересованных лиц по вопросам здравоохранения и так далее.

Оператором ЕМИСЗ РК определено министерство здравоохранения Крыма.

Фото: интернет