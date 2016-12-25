Специалисты управления муниципального контроля выявили факт проведения земельных работ без соответствующего согласования (ордера на земельные работы) в районе остановки КУОР.

Об этом сообщил начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков на своей странице в социальной сети,- передает Керчь.ФМ.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение административной комиссии. Административная комиссия приняла решение о максимальном штрафе - 1000 рублей.





«Да санкция данной статьи может и небольшая, но в случае, если территория и пешеходная зона не будет должным образом восстановлена - встанет вопрос об отмене паспорта привязки и расторжении договора», - заключил Горьков.

