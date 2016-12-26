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Дед Мороз на дом!

Дедушка Мороз приедет в любую точку города! Стоимость вызова - 400 руб! +7 978 041 63 81

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