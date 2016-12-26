В Ленинском районе, по результатам рассмотрения возбужденного административного дела главу администрации городского поселения Щелкино Татьяну Ерманову дисквалифицировали на 6 месяцев.

Глава органа местного самоуправления не выполнила законные требования прокурора, что и стало основанием для возбуждения административных дел.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, прокуратура Ленинского района в ходе проверки законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявила значительные нарушения при проведении конкурсов на производство работ по ремонту общежитий и водовода.

Прокуратура внесла в адрес главы администрации поселения представление с требованием не допустить заключения договоров, однако оно осталось без удовлетворения.

Кроме того, не выполнили требования прокурора об устранении нарушений жилищного законодательства при распределении муниципального жилья.

При таких обстоятельствах прокурор города возбудил в отношении Ермановой два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

По результатам их рассмотрения Ленинский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей и дисквалификации на срок 6 месяцев.

Как отмечает ведомство, теперь Ерманова в течение полугода не сможет занимать должности государственной и муниципальной гражданской службы, должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и иным образом осуществлять управление юридическим лицом.