Почему для прохождения медкомиссий стоит выбрать Медицинский центр «Салюс»?
Медицинский центр «Салюс» предоставляет услуги медицинского осмотра для прохождения следующих медкомиссий:
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование), работающих во вредных и опасных условиях труда (оформление, медосмотр);
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинская комиссия для работы на судах с выдачей международных сертификатов;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия (прочие).
Наши преимущества:
Быстрота и качество проводимых анализов крови, мочи. Лаборатория центра имеет соответствующий разрешительный сертификат о возможности проведения лабораторных исследований.
Наличие собственного цифрового рентген аппарата, что дает возможность в удобное для Вас время и без очереди пройти флюорографию органов грудной клетки, а при выявлении патологии сделать обширный цифровой снимок и на месте проконсультироваться с врачом.
Только в нашем центре врачи – специалисты, участвующие в медицинских комиссиях, имеют соответствующие разрешительные документы (сертификаты) по проф.патологии, позволяющие давать медицинское заключение, согласно приказа № 302н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:
по телефону: +7 978 853 50 33 +7 978 215 69 33
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-пт. 8:00 – 18:00, сб 8:00 – 15:00
Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.