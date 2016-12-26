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Почему для прохождения медкомиссий стоит выбрать Медицинский центр «Салюс»?

Медицинский центр «Салюс» предоставляет услуги медицинского осмотра для прохождения следующих медкомиссий:

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование), работающих во вредных и опасных условиях труда (оформление, медосмотр);

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинская комиссия для работы на судах с выдачей международных сертификатов;

Медицинская комиссия водолазов;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия (прочие).

Наши преимущества:

Быстрота и качество проводимых анализов крови, мочи. Лаборатория центра имеет соответствующий разрешительный сертификат о возможности проведения лабораторных исследований.

Наличие собственного цифрового рентген аппарата, что дает возможность в удобное для Вас время и без очереди пройти флюорографию органов грудной клетки, а при выявлении патологии сделать обширный цифровой снимок и на месте проконсультироваться с врачом.

Только в нашем центре врачи – специалисты, участвующие в медицинских комиссиях, имеют соответствующие разрешительные документы (сертификаты) по проф.патологии, позволяющие давать медицинское заключение, согласно приказа № 302н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33 +7 978 215 69 33

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-пт. 8:00 – 18:00, сб 8:00 – 15:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.