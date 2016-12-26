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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» предлагает отделку ванных комнат «под ключ».

В нашем строймаркете «ВЕЗУМАТЕРИАЛЫ» есть всё необходимое для ремонта:

В офисе компании менеджер ознакомит вас с готовыми дизайн-проектами, расскажет о тонкостях предстоящих работ, и подготовит договор.

Дизайнер компании поможет создать индивидуальный интерьер, подобрать все элементы по нужным размерам, а самое главное вы сможете увидеть будущий вид Вашей ванной комнаты!

Ванные комнаты включают большое количество коммуникаций, поэтому их монтаж требует высокого профессионализма, который вы гарантированно получите, обратившись в компанию «КЕРЧЬРЕМОНТ»