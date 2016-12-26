Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» предлагает отделку ванных комнат «под ключ».
В нашем строймаркете «ВЕЗУМАТЕРИАЛЫ» есть всё необходимое для ремонта:
- кафельная плитка;
- двери;
- санфаянс;
- сантехника;
- ванные и душевые кабины;
- тумбы и зеркала;
- теплые полы;
- стиральные машины; водонагреватели и полотенцесушители.
В офисе компании менеджер ознакомит вас с готовыми дизайн-проектами, расскажет о тонкостях предстоящих работ, и подготовит договор.
Дизайнер компании поможет создать индивидуальный интерьер, подобрать все элементы по нужным размерам, а самое главное вы сможете увидеть будущий вид Вашей ванной комнаты!
Ванные комнаты включают большое количество коммуникаций, поэтому их монтаж требует высокого профессионализма, который вы гарантированно получите, обратившись в компанию «КЕРЧЬРЕМОНТ»
Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» — выбирайте профессионалов!