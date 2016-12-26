В министерстве образования, науки и молодежи Крыма подвели предварительные итоги написания «Итогового сочинения (Изложения)».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

По данным ведомства, успешно сдали «Итоговое сочинение» 8855 участников из 9326, количество «незачетов» составило 463. Всего на акцию зарегистрировались 9496 выпускников, в том числе 77 обучающихся с особыми физическими потребностями. В акции участвовали 469 образовательных организаций.

«9284 выпускника писали итоговое сочинение, 42 выпускника — итоговое изложение. Итоговое сочинение (изложение) в устной форме выбрали 2 человека. Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев»,- уточнили в пресс-службе ведомства.

Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определил пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: "Разум и чувство", "Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда".

Самым популярным направлением у выпускников этого года стало направление "Разум и чувство". На втором месте "Честь и бесчестие", на третьем — "Дружба и вражда".

В Министерстве отметили, что получившие "незачет" выпускники смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

Успешное написание "Итогового сочинения" является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Напомним, крымские школьники 7 декабря написали итоговое сочинение