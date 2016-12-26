Сотрудникам следственного комитета Крыма в 2016 году поступило 36 сообщений о преступлениях, связанных с нарушениями правил безопасности и охраны труда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

По результатам проведенных проверок - возбуждено 12 уголовных дел. Также в этом году, по сообщениям о преступлениях, связанных с невыплатой работникам коммерческих и некоммерческих организаций заработной платы, а также пенсий, стипендий, пособий и иных выплат возбуждено 19 уголовных дел.

Кроме того, принятые меры позволили добиться погашения задолженности по зарплате по возбужденным уголовным делам на общую сумму более 33 млн рублей.

Напомним, в Керчи управляющую компанию оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам