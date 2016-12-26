Новый подрядчик строительства дома для переселенцев с Цементной Слободки распрощался с субподрядчиком из Москвы из-за «пьянки». Об этом сообщается в видеосюжете на официальном сайте администрации города Керчи, - передает Керчь.ФМ.
Представитель фирмы генерального подрядчика "КРЭЧ -15", занимающейся строительством домов на Нижнем Солнечном, Вениамин Таничев прокомментировал ситуацию с бригадой рабочих фирмы "Ник".
«С фирмой «Ник» пришлось расстаться. Причина расставания заключалась в том, что работники фирмы пьянствовали, была попытка серьезного хищения опалубки на этой стройке», - прокомментировал Таничев.
Также, представитель генподрядчика не доволен качеством выполненных работ этой фирмой., -
«из-за работников этой фирмы мы срываем график».
Напомним, билеты домой сотрудникам фирмы Ник» купили спонсоры, найденные Администрацией Керчи.
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