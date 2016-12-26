Новый подрядчик строительства дома для переселенцев с Цементной Слободки распрощался с субподрядчиком из Москвы из-за «пьянки». Об этом сообщается в видеосюжете на официальном сайте администрации города Керчи, - передает Керчь.ФМ.



Представитель фирмы генерального подрядчика "КРЭЧ -15", занимающейся строительством домов на Нижнем Солнечном, Вениамин Таничев прокомментировал ситуацию с бригадой рабочих фирмы "Ник".

«С фирмой «Ник» пришлось расстаться. Причина расставания заключалась в том, что работники фирмы пьянствовали, была попытка серьезного хищения опалубки на этой стройке», - прокомментировал Таничев.

Также, представитель генподрядчика не доволен качеством выполненных работ этой фирмой., -

Напомним, билеты домой сотрудникам фирмы Ник» купили спонсоры, найденные Администрацией Керчи.