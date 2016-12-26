Наливная ванна - так еще называют технологию реставрации ванны жидким акрилом. Данный метод подразумевает, в буквальном смысле, нанесение жидкого акрила на устаревшую поврежденную эмаль. Главными достоинствами использования наливных ванн по сравнению с уже успевшими морально устареть традиционными эмалированными ваннами являются:

Долговечность - наливной акрил будет радовать Ваш взор до 15-ти лет. Удобство в уходе - готовая поверхность наделена зеркальным кристаллическим блеском, с течением времени не желтеет (потому как отсутствует пористость структуры) и легко чистится. Высокая прочность жидкого акрила и устойчивость к возникновению трещин. Быстрота в установке - демонтировать плитку и, тем более, саму ванну не требуется.

Также следует отметить, что наливная ванна обладает шумопоглащающим эффектом и превосходно сохраняет тепло. Несомненное преимущество жидкого акрила в технологическом плане определяется его универсальностью - он применим к ваннам самой разнообразной формы.

Практически, метод наливной ванны является на сегодня самым эффективным при обновлении старой сантехники по соотношению цена/качество и совокупности других параметров.

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