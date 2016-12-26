В администрацию Керчи поступают жалобы на стихийную торговлю на мосту. Керчане сообщают, что проход загроможден, также полная антисанитария и повсюду запах рыбы. об этом сообщает сайт администрации города, - передает Керчь.ФМ

«Жители возмущены этим. Свое негодование покупатели подходили и высказывали в ходе сегодняшнего рейда сотрудников управления муниципального контроля, в котором участвовали советник главы администрации города Артем Пегашев», - пишет ведомство.

После этого, по сообщению ведомства, стихийщики убирают свой товар, при этом, в адрес муниципального контроля говорят упреки и угрозы. Однако, как пишет пресс-служба, после того, как администрация вместе с полицией уходит, продавцы снова становятся на «свои» места.

В результате рейда сотрудники управления муниципального контроля составили протоколы об административном правонарушении. Административные взыскания нарушителям определит административная комиссия.

С начала 2016 года, по данным на 22 декабря, должностные лица администрации города составили 345 протокола об административных правонарушениях по статье 6.1 «Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей» Закона РК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» на 1 226 000 рублей

Напомним, керчан в очередной раз просят не покупать продукты у стихийщиков. Крыму предлагают взять пример у Сочи по борьбе со стихийной торговлей. В Керчи стихийщики собирают хамсу с земли, а потом продают ее

Фото: пресс-служба