Коллекцию «золота скифов», признанную собственностью Украины по решению окружного суда Амстердама, выставят в историческом музее в Киеве после передачи ее украинской стороне, заявил министр культуры страны Евгений Нищук. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Оно (золото скифов) будет возвращаться на Украину, в Киев, в исторический музей и сразу будет представлено», — сказал Нищук в эфире «Громадского радио».

Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.

Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев.