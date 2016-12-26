От 30% до 50%.
Спешите, акция продлится с 20 по 31 декабря.
«Эгоист» и «Эгоистка» - западная платформа автовокзала
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (ВСВ)Давл. 1037,27 мм.рт.ст.
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вечер 26 декабряТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (В)Давл. 1038,97 мм.рт.ст.
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ночь 27 декабряТемп. -2 °CВетер: 1 м/с (ВЮВ)Давл. 1037,82 мм.рт.ст.
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утро 27 декабряТемп. -1 °CВетер: 4 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1035,75 мм.рт.ст.
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день 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1031,7 мм.рт.ст.
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вечер 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЗ)Давл. 1029,8 мм.рт.ст.
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ночь 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗСЗ)Давл. 1027,48 мм.рт.ст.
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утро 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 4 м/с (ЮЗ)Давл. 1026,11 мм.рт.ст.
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день 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗЮЗ)Давл. 1025,51 мм.рт.ст.
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влажность:
давл.:
ветер:
От 30% до 50%.
Спешите, акция продлится с 20 по 31 декабря.
«Эгоист» и «Эгоистка» - западная платформа автовокзала