В Керчи 26 декабря на улице Генерала Петрова рабочие меняют трубы. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, что они производят замену труб теплотрассы, которым уже более 40 лет.

На данный момент на месте работы проводят с помощью спецтехники.