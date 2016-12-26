В Керчи 26 декабря на улице Генерала Петрова рабочие меняют трубы. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, что они производят замену труб теплотрассы, которым уже более 40 лет.
На данный момент на месте работы проводят с помощью спецтехники.
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (ВСВ)Давл. 1038,45 мм.рт.ст.
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вечер 26 декабряТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (В)Давл. 1038,97 мм.рт.ст.
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ночь 27 декабряТемп. -2 °CВетер: 1 м/с (ВЮВ)Давл. 1037,82 мм.рт.ст.
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утро 27 декабряТемп. -1 °CВетер: 4 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1035,75 мм.рт.ст.
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день 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1031,7 мм.рт.ст.
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вечер 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЗ)Давл. 1029,8 мм.рт.ст.
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ночь 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗСЗ)Давл. 1027,48 мм.рт.ст.
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утро 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 4 м/с (ЮЗ)Давл. 1026,11 мм.рт.ст.
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день 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗЮЗ)Давл. 1025,51 мм.рт.ст.
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В Керчи 26 декабря на улице Генерала Петрова рабочие меняют трубы. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, что они производят замену труб теплотрассы, которым уже более 40 лет.
На данный момент на месте работы проводят с помощью спецтехники.
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