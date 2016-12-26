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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на Комарова разрыли дорогу

В Керчи, 26 декабря на улице Комарова, разрыли часть дороги. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, они будут проводить канализацию к многоэтажке. На данный момент движение осуществляется по одной полосе.

Служба новостей Керчь.ФМ

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