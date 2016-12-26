В Керчи, 26 декабря на улице Комарова, разрыли часть дороги. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, они будут проводить канализацию к многоэтажке. На данный момент движение осуществляется по одной полосе.
|
Подробный прогноз погоды в Керчи
|
Сейчас в КерчиТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (ВСВ)Давл. 1038,45 мм.рт.ст.
|
вечер 26 декабряТемп. -1 °CВетер: 3 м/с (В)Давл. 1038,97 мм.рт.ст.
|
ночь 27 декабряТемп. -2 °CВетер: 1 м/с (ВЮВ)Давл. 1037,82 мм.рт.ст.
|
утро 27 декабряТемп. -1 °CВетер: 4 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1035,75 мм.рт.ст.
|
день 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1031,7 мм.рт.ст.
|
вечер 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 6 м/с (ЮЗ)Давл. 1029,8 мм.рт.ст.
|
ночь 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗСЗ)Давл. 1027,48 мм.рт.ст.
|
утро 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 4 м/с (ЮЗ)Давл. 1026,11 мм.рт.ст.
|
день 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЗЮЗ)Давл. 1025,51 мм.рт.ст.
|
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи, 26 декабря на улице Комарова, разрыли часть дороги. Как Керчь.ФМ рассказал рабочий, они будут проводить канализацию к многоэтажке. На данный момент движение осуществляется по одной полосе.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.