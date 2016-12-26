В Керчи в связи с проведением мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, ограничат продажу алкоголя. Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий, - передает Керчь.ФМ.
Праздничные мероприятия, приуроченные Новогодним и Рождественским праздниками, пройдут в Керчи:
01.12.16 г. с 01.00 до 03.00 и с 13.00 в центральной части города (район пл. Ленина)
07.12.16 с 13.00 до 15.00 в центральной части города (район пл. Ленина)
Напомним, план новогодних мероприятий в Керчи
Фото: интернет
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