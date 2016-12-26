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В Керчи произошло ДТП на перекрестке

Вечером на перекрестке Ворошилова - Куль-Обинское шоссе произошло ДТП с участием автомобилей «Ниссан» и «Хонда», - передает Керчь.ФМ. Предварительно, столкновение автомобилей произошло из-за несоблюдения правил проезда перекрестка.

Служба новостей Керчь.ФМ

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