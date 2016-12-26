Вечером на перекрестке Ворошилова - Куль-Обинское шоссе произошло ДТП с участием автомобилей «Ниссан» и «Хонда», - передает Керчь.ФМ.
Предварительно, столкновение автомобилей произошло из-за несоблюдения правил проезда перекрестка.
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Вечером на перекрестке Ворошилова - Куль-Обинское шоссе произошло ДТП с участием автомобилей «Ниссан» и «Хонда», - передает Керчь.ФМ.
Предварительно, столкновение автомобилей произошло из-за несоблюдения правил проезда перекрестка.
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