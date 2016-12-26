В Керчи предприятие «Горсвет-Керчь» обновило иллюминацию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ

По его словам, всего закупили 1, 6 км гирлянд с «flash» эффектом. Так, по-новому засверкали улицы Пирогова и Ленина, сквер Мира и переулок Димитрова.

Также работники предприятия провели работу по восстановлению существующего декоративного освещения.

«Надеюсь, обновленная иллюминация создаст волшебную атмосферу и праздничное настроение керчанам и гостям города», - отметил Подлипенцев.

Напомним, в Керчи украшают улицу Пирогова

Фото: соцсети