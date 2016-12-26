Керчанину, который на протяжении пяти лет борется сначала с украинским МВД в Керчи, затем уже с российской керченской Администрацией за квартиру умершего отца – сотрудника МВД, отказали в приватизации квартиры. Об этом он рассказал редакции Керчь.ФМ.

Основанием для отказа в приватизации, за подписью бывшего замглавы администрации Владимира Ступникова, послужил служебный статус квартиры. Однако, как утверждает керчанин в Горсеерстре эта квартира в качестве служебной не значится, в МВД РК в г. Керчь на балансе, как служебная не стоит. Спорная квартира стоит на балансе УЖКХ, но не как служебная.

Администрация Керчи на информационный запрос редакции относительно приватизации квартир, которые ранее числились за Минобороны Украины, МВД Украины ответила, что квартиры МО и МВД Украины пока не могут быть приватизированы:



«На период интеграции РК в состав РФ и до разграничения собственности между РФ, Республиков Крым, и муниципальной собственностью , все государственное имущество (Государства Украины) и бесхозяйное имущество, находящееся на территории Республики Крым, учитывается как собственность Республики Крым…

Поскольку в настоящее время жилой фонд МОУ, МВДУ в федеральную собственность не переданы, вопросы, связанные с его владением, пользованием, распоряжением входят в компетенцию его собственника – Совмина Крыма.



Соответственно, вопрос о передаче в муниципальную собственность жилых помещений может быть рассмотрен после утверждения перечня планируемых к передаче в федеральную собственность и согласованием с терруправлением имущественных отношений минобороны РФ», - ответил на тот момент замглавы администрации Керчи Олег Шевченко.



Тем не менее, в Керчи , если не брать во внимание проблемы с бывшим или настоящим служебным жильем и жильем, принадлежавшим МО и МВД, керчане подали на приватизацию документы в количестве 832 штук. Передано в собственность по состоянию на декабрь 472 жилых помещения.

Как сообщили редакции в Администрации Керчи, те, кто еще имеет желание приватизировать квартиры должны предоставить в администрацию следующие документы:

- заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя ,

-паспорт гражданина Российской Федерации (в случае обращения доверенного лица – доверенность и документ, удостоверяющий его личность (паспорта),

-паспорт граждан Российской Федерации всех зарегистрированных в жилом помещении членов семьи заявителя, а также членов семьи, снявшихся с регистрационного учета, но не утративших право пользования жилым помещением,

-свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для граждан, не достигших возраста 14 лет),

-письменный отказ от участия в приватизации лиц. обладающих правом, предусмотренных Законом,

-решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов (если право на жилое помещение было оспорено в судебном порядке),

-документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением;

- справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано;

- кадастровый паспорт на приватизируемое жилое помещение;

- справку о составе семьи;

- в случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение разрешение на это органов опеки и попечительства.

Решение вопроса о приватизации жилья принимается в двухмесячный срок со дня подачи документов.

Передача жилья в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым администрацией города Керчи.

Более подробно описать процесс приватизации жилых помещений в Керчи, для того, чтобы не создавать искусственные очереди, а также прокомментировать о затратах керчан, связанных с приватизацией, администрация отказалась, несмотря на повторные требования журналистов.

Как видно из ответа Администрации, пока в Керчи удовлетворили только половину заявлений на приватизацию.

В июле 2015 года перечень на приватизацию квартир в Керчи состоял из 8 пунктов, теперь из 10.

Фото: интернет