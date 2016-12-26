Керченскую специальную школу-интернат поздравили с наступающим Новым годом от имени керчан организаторы благотворительной акции. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе Керченской специальной школы-интерната.

Воспитанники школы-интерната получили все самое желаемое из рук Деда Мороза и Снегурочки, которые посетили детей на новогодних представлениях. При этом администрация школы-интерната от всего сердца поблагодарила за новогодние подарки керчан, которые собрали в ходе благотворительной акции то, что необходимо учреждению. А привезли подарки и предали их ребятам с наилучшими пожеланиями волонтеры.

Организатор акции Эльвира Ткаченко рассказала о том, что каждый день волонтеры собирали полные машины подарков, среди которых не только сладости, но и одежда, канцтовары, предметы личной гигиены и бытовая химия.



Мария Антишина выразила благодарность ребятам из Союза молодежи:

«Спасибо ребятам, которые по 3-4 часа стояли на морозе и собирали подарки, причем многие из них школьники. Помогали водители такси, которые грели ребят в машинах».



Организаторы акции поблагодарили такси «Любимое», семейный клуб «Сказка», клинику «Мед-сервис плюс», ЛТД «Светла», ресторан «Трюфель», магазин «Семейный».

«Воспитанники школы-интерната веселились со сказочными героями, пели, танцевали, участвовали в веселых играх и хороводах. Все получили чудесное праздничное настроение. А старшеклассники продолжили веселье на вечерней дискотеке. За доставленную радость и хорошее настроение организаторов и участников новогодних представлений благодарили родители обучающихся»,- заключили в пресс-службе.