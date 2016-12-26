На берегу Черного моря торжественно открыли один из самых больших искусственных катков России: его площадь — 1300 квадратных метров. Каток находится в Большой Ялте, на территории отеля «Мрия Резорт». Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Каток площадью в 1300 квадратных метров. Мы планируем его использовать до конца марта, а 1 апреля, надеемся, погода позволит нам снова открыть бассейн. Это покрытие пятого поколения, и по качеству оно не уступает настоящему льду. Один квадратный метр катка выдерживает три тонны», — заявил генеральный менеджер отеля Самвел Саруханян.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что инвестор, открывший каток, будет нести и социальную нагрузку.

«Наша задача — вернуть славу Крыма, как круглогодичного курорта. Такие проекты помогают привлечь внимание к Крыму, расширить туристические рамки. На этом катке будут занимать дети из малоимущих детей, здесь создадут секцию по фигурному катанию. Дети смогут тренироваться бесплатно», — подчеркнул Черняк.

Фото: РИА