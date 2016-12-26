В редакцию Керчь.ФМ обратился житель Мичурино с жалобой на дороги, водоканал и электроэнергию. Керчанин рассказал, что живет в поселке около полутора лет и на протяжении этого времени обращался к администрации и депутатам с данными проблемами, однако никакой реакции не последовали.

«Вторые сутки прорыв водовода на улице Ж. Рудневой вода бежит сплошной рекой - на вопрос в диспетчерскую, когда приедут? Ответ один – «не знаем, может и исправим».



«Проблем в поселке очень много: улица Нижнесадовая полностью состоит из одних ям и канав. Больше напоминает военно грузинскую дорогу. Там не только на транспорте проехать сложно, но и пройти людям невозможно - по колено в грязи.





По данному поводу керчанин еще в январе 2016 года писал обращение в администрацию города. Там ему ответили, что в связи с тем, что бюджет на 2016 год носит "напряжённый характер, вносить в него ремонт дороги в Мичурино не было возможным". В ответе также написано, что данный вопрос рассмотрят дополнительно в 2016 году или в последующие годы.

Уже в марте этого года в ответе на запрос глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что дорога поселке Мичурино по улице Нижне-Садовая включена в проектно-сметную документацию на ремонт дорожного покрытия по 17 улицам за счет дополнительного финансирования, выделяемого из бюджета Крыма.

Однако в письме также указано, что «работы возможно будет выполнить при фактическом выделении дополнительно финансирования». На 14 октября данное финансирование еще не выделялось.

Michurino.pdf [943,12 Kb] (cкачиваний: 0)evtuhov.otvet-ot-podlipenceva-po-dorogejpg.pdf [842,55 Kb] (cкачиваний: 0)

Также , по словам керчанина, в поселке – проблемы с электроэнергией.



«Напряжении по улице Грушевая Ж. Рудневой составляет 170В не включаются не только микроволновки и чайники, но даже газовые печки, свет лампочек еле тлеет, ни про какие энергосберегающие лампы и разговоров нет, они просто мигают как елочные гирлянды.



Конечно, это все очень сильно раздражает жителей поселка - но ничего сделать нельзя, только одни отписки - электроэнергии хватает в Керчи, почему ее нет в Мичурино ? - Плохие сети или воровство электроэнергии - энергосети разобраться не могут. Гаражный кооператив расположенный там за ночь потребляет больше 70КВТ электроэнергии при закрытых гаражах и включенной лампочке уличного освещения? Долг этого кооператива по свету больше 30 000р оплат нет - но кто-то упорно топит свои гаражи электричеством.»



В информационном запросе «Крымэнерго» сообщили жителю, что вероятной причиной падения напряжения в вечернее время является неудовлетворительное состояние питающих линий 0,4 кВ. Также в КРЭСе ответили, что работы, направленные на реконструкцию сетей, запланированы на первое полугодие 2017 года.

Otvet-po-svetu-ot-kerchi.pdf [521,36 Kb] (cкачиваний: 1)

Напомним, недавно в Опасном Керченский РЭС торжественно открыл новое ТП. У керчанки разваливается дом из-за разбитой дороги в Мичурино. Недавно водоканал разрыл дорогу в районе Митридатской лестницы