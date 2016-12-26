Роспотребнадзор РФ ввёл запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который будет действовать в течение 30 дней на всей территории страны. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Указанное постановление зарегистрировано минюстом России и вступило в силу со дня его официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на руководителей управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. Им поручено усилить контроль за оборотом пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции и увеличить охват данной продукции лабораторным контролем, особо обратив внимание на наличие токсичных примесей.

Данное постановление принято в связи с массовыми отравлениями лосьоном «Боярышник»в Иркутске. Число погибших составило почти 80 человек.

Напомним, в Крыму часто ставят диагноз отравление «Боярышником». Крымские медики поддержали инициативу Аксенова о запрете «Боярышника»