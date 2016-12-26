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На правах рекламы

WAN LEE и WAN LEE + дарят скидку 20% на весь ассортимент!

Скидка действует с 27 по 31 декабря 2016г.



Ждем вас по адресу пер. Милицейский, 27

Ежедневно с 10:00 до 17:00

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