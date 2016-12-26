Скидка действует с 27 по 31 декабря 2016г.
Ждем вас по адресу пер. Милицейский, 27
Ежедневно с 10:00 до 17:00
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. -0 °CВетер: 1 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1038,48 мм.рт.ст.
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ночь 27 декабряТемп. -0 °CВетер: 2 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1037,82 мм.рт.ст.
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утро 27 декабряТемп. 1 °CВетер: 4 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1035,73 мм.рт.ст.
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день 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 5 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1031,82 мм.рт.ст.
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вечер 27 декабряТемп. 2 °CВетер: 6 м/с (ЮЗ)Давл. 1029,73 мм.рт.ст.
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ночь 28 декабряТемп. 1 °CВетер: 5 м/с (ЗСЗ)Давл. 1028,08 мм.рт.ст.
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утро 28 декабряТемп. 1 °CВетер: 4 м/с (ЮЗ)Давл. 1027,24 мм.рт.ст.
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день 28 декабряТемп. 2 °CВетер: 4 м/с (ЗЮЗ)Давл. 1027,37 мм.рт.ст.
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вечер 28 декабряТемп. 1 °CВетер: 2 м/с (ЗЮЗ)Давл. 1029,08 мм.рт.ст.
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влажность:
давл.:
ветер:
Скидка действует с 27 по 31 декабря 2016г.
Ждем вас по адресу пер. Милицейский, 27
Ежедневно с 10:00 до 17:00