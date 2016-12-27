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Приглашаем посетить нас и нашу развлекательно-развивающую игровую комнату для наших самых маленьких гостей. Теперь вы можете не только вкусно покушать, но и поиграть с детьми в нашей новой игровой комнате абсолютно БЕСПЛАТНО!!

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!!!!

Для любителей рыбы у нас появились новинки.

Вкуснейший ролл со свежими овощами, соусом Тар-Тар и рыбным филе в хрустящей панировке, которые точно не оставят вас равнодушным. И про любителей сандвичей мы тоже не забыли, вас ждут наши новинки – «Филе Фреш» и «Филе Фиш»!

г.Керчь, ул Свердлова, 49-а (АЗС «TES» возле грузового порта)