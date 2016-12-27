Официальный сайт: k-sf.com
С любовью к детям!
Сеть фирменных магазинов «Теремок»
г. Керчь, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212 (район Автовокзала)
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник
г. Керчь, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж, тел: +7978 8073211 (район Автовокзала)
часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник
Сезонные точки продаж – школьные базары (без перерывов и выходных)
г. Керчь – с 1 августа по 5 сентября торговый павильон во дворе швейной фабрики по адресу: ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики (с 9:00 до 16:00)
г. Симферополь – с 1 по 31 августа по адресу: Центральный парк культуры и отдыха, вдоль реки Салгир (с 8:00 до 17:00)
г. Ялта – с 15 по 31 августа по адресу: площадь Советская (с 9:00 до 17:00)
Информация о производителе
Крымское предприятие с 70-летним опытом работы, сохраняющее все лучшие профессиональные традиции по созданию индивидуального стиля в детской одежде. Реализует продукцию оптом и в розницу через свои фирменные магазины в г. Керчи и Симферополе, а также через интернет-магазин k-sf.com
Предприятие является одним из самых крупных производителей школьной формы и детской деловой одежды, которая выпускается в большом ассортименте и соответствует высокому качеству и современному дизайну.
С 1996г. фабрика имеет статус базового предприятия по производству школьной формы (Постановление Совета Министров Крыма № 366 от 12.11.1996г.). Первое из предприятий Крыма, получившее сертификаты соответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Одновременно предприятие специализируется на производстве эксклюзивных коллекций детской одежды. Ежегодно создаются и выпускаются малыми партиями сезонные коллекции "Лето", "Весна-Осень", "Нарядные платья", "Карнавальные костюмы".
Hаша продукция имеет своё лицо и отвечает девизу:
"С любовью к детям!"
Контакты
Адрес: Крым, г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42
Контактное лицо: Людмила Михайловна
Телефон: +7(36561)92521, +79788831516
Факс: +7(36561)27374
E-mail: info@k-sf.com