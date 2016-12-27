Официальный сайт: k-sf.com

С любовью к детям!

Сеть фирменных магазинов «Теремок»



г. Керчь, ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212 (район Автовокзала)

часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник

г. Керчь, ул. М. Еременко, 30, ТЦ «Таир», 2 этаж, тел: +7978 8073211 (район Автовокзала)

часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник



Сезонные точки продаж – школьные базары (без перерывов и выходных)

г. Керчь – с 1 августа по 5 сентября торговый павильон во дворе швейной фабрики по адресу: ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики (с 9:00 до 16:00)

г. Симферополь – с 1 по 31 августа по адресу: Центральный парк культуры и отдыха, вдоль реки Салгир (с 8:00 до 17:00)

г. Ялта – с 15 по 31 августа по адресу: площадь Советская (с 9:00 до 17:00)

Информация о производителе

Крымское предприятие с 70-летним опытом работы, сохраняющее все лучшие профессиональные традиции по созданию индивидуального стиля в детской одежде. Реализует продукцию оптом и в розницу через свои фирменные магазины в г. Керчи и Симферополе, а также через интернет-магазин k-sf.com

Предприятие является одним из самых крупных производителей школьной формы и детской деловой одежды, которая выпускается в большом ассортименте и соответствует высокому качеству и современному дизайну.

С 1996г. фабрика имеет статус базового предприятия по производству школьной формы (Постановление Совета Министров Крыма № 366 от 12.11.1996г.). Первое из предприятий Крыма, получившее сертификаты соответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Одновременно предприятие специализируется на производстве эксклюзивных коллекций детской одежды. Ежегодно создаются и выпускаются малыми партиями сезонные коллекции "Лето", "Весна-Осень", "Нарядные платья", "Карнавальные костюмы".





Hаша продукция имеет своё лицо и отвечает девизу:

"С любовью к детям!"

Контакты

Адрес: Крым, г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42

Контактное лицо: Людмила Михайловна

Телефон: +7(36561)92521, +79788831516

Факс: +7(36561)27374

E-mail: info@k-sf.com