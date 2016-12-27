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25 декабря в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова в рамках социального проекта ГЕНБАНКа «Елка в цирке» состоялась третья ежегодная акция для воспитанников детских домов, интернатов, детей из малоимущих и многодетных семей. Артисты цирка подарили детям захватывающее новогоднее представление: эквилибристы, акробаты, клоуны, канатоходцы, дрессировщики поразили воображение маленьких зрителей. Овации сопровождали выход каждого артиста, зал был наполнен живыми, яркими, непередаваемыми по силе эмоциями, ведь для многих из ребят это было первое в их жизни цирковое представление! И, конечно, организаторы мероприятия преподнесли каждому гостю вкусный новогодний подарок.

«Акция «Елка в цирке» проводится третий год. И мы очень рады тому, что это уже стало традицией. Когда ты лично становишься свидетелем той неподдельной, искренней радости, которой светятся детские глаза во время мероприятия, то понимаешь, что такие проекты не просто важны, но жизненно необходимы, - говорит Первый заместитель Председателя Правления АО «ГЕНБАНК» Сергей Мохов. – Мы, безусловно, будем продолжать популяризацию нашего проекта и надеемся, что другие предприниматели тоже присоединятся к нам».

Информация о Банке: АО «ГЕНБАНК» является опорным Банком правительства Крыма (в августе 2015 года в состав акционеров АО «ГЕНБАНК» на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь), успешно работает на рынке с 1993 года. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490. На сегодняшний день на территории полуострова около 100 отделений, установлено около 500 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1500 торговых терминалов.