Глава Администрации Керчи Владимир Подлипенцев расстался сразу с двумя своими заместителями – Богданом Жорняком и Олегом Шевченко. Об этом Керчь.ФМ сообщил источник в Администрации.
Олег Шевченко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Формулировка увольнения Жорняка иная – «по соглашению сторон».
Напомним, Олег Шевченко был задержан 21 декабря по подозрению в получении взятки. Вместе с ним задержан замначальника керченского комбината благоустройства Олег Заморий.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, нахождение в четверг Богдана Жорняка в суде по админделу никак не связано с арестом Олега Шевченко.
После публикаций о судебном разбирательстве Богдана Жорняка, редакции СМИ угрожали.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.