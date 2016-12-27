Сеть Агентств «Горячие Туры» и ООО «Дилайт Тур» поздравляет всех любителей путешествий наступающим Новым Годом и Рождеством!!!
Желаем новых открытий, интересных маршрутов, ярких впечатлений, спокойствия в дороге и дома, достатка, процветания, любви и здоровья Вам и Вашим близким!!!
Все путешествия начинаются с «Дилайт Тур»!!!
Встречаем Новый Год в Юго-Восточной Азии!!!
Таиланд
- вылет из Москвы 31.12.16, 13 ночей
3* AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING - от 62900руб
3*KOH CHANG RESORT & SPA - от 60790руб, вылет 30.12.16, 8 ночей
4*AMBASSADOR CITY JOMTIEN - 73800руб
Вьетнам
- вылет из Москвы 30.12.16, 7 ночей, 4*
4* SANDUNES BEACH RESORT & SPA - от 59100руб
Китай
- вылет из Москвы 30.12.16, 11 ночей
3*CITY LINK HOTEL SANYA 3* - от 59000руб
Встречаем РОЖДЕСТВО с восточным колоритом !!!
ОАЭ
- вылет из Краснодара 06.01.16, 13 ночей,
4* GOLDEN TULIP KHATT SPRINGS RESORT & SPA - от 29240руб
2*SYAJ HOTEL - от 29960руб
3*CITYMAX HOTEL SHARJAH - от 30810руб
Встречаем Новый Год и Рождество в РОССИИ И АБХАЗИИ!!!
АБХАЗИЯ:
10900руб, 5 дней, выезд 30.12.2016
СОЧИ НА РОЖДЕСТВО:
11900руб, 6 дней, выезд 03.01.2017
НОВОГОДНИЙ СОЧИ:
13500руб, 6 дней, выезд 29.12.2017
КРАСНАЯ ПОЛЯНА:
1*ДАРЬЯЛ ПАНСИОНАТ 7 ночей с 31.12.2016 - от 12600руб
2*ДОБРЫЙ ДОМ 7 ночей с 29.12.2016 - от 18250руб
4*ГОРКИ ГРАНД 7 ночей с 30.12.2016 - от 28175руб
ДОМБАЙ:
11200руб, 4 дня, выезд 03.01.2017
8900руб, 3 дня, выезд 06.01.2017
Подробности уточняйте прямо сейчас
+79788343150 или +797 808 508 43
Ждем Вас в офисе:
Г. КЕРЧЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 25, ОФИС №1 ВХОД СО СТОРОНЫ СКВЕРА ДУБИНИНА