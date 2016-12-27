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Керчане привезли 9 золотых медалей с соревнований по плаванию

В Севастополе, 22-24 декабря состоялось Открытое Первенство Спортивного Центра (Морской и физической подготовки) ФАУ ЦСКА по плаванию. В соревнованиях приняли участие и керчане, - передает Керчь.ФМ. «Соревновались в нескольких возрастных категориях и, в итоге, завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды», - рассказали в керченской команде. Победители и призеры соревнований: Ковальчук Дарья (2007)-50 брасс-1 место,100 брасс-1 место,100 комплекс-1 место,100 на спине-1 место; Якименко София (2007)-50 вольный стиль-1 место, 100 дельфин-1 место, 100 комплекс-2 место;

Кисляков Дмитрий (2007)-50 брасс- 1 место, 100 брасс- 1 место;

Попов Евгений (2008) -100 дельфин-1 место, 50 вольный стиль- 3 место,100 комплекс- 3 место.

Ваничкина Татьяна (2008) - 50 брасс -2 место, 100 на спине- 3 место;

Локтионова Вероника (2006)- 200 вольный стиль- 2 место;

Долганова Анна (2003) -50 брасс- 2 место;

Голубовская Полина (2003)- 100 дельфин- 3 место; Установили личные рекорды и выполнили спортивные разряды - Касаткин Михаил, Энш Демьян, Флигинских Екатерина и Гаевский Максим.



Служба новостей Керчь.ФМ

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