В Севастополе, 22-24 декабря состоялось Открытое Первенство Спортивного Центра (Морской и физической подготовки) ФАУ ЦСКА по плаванию. В соревнованиях приняли участие и керчане, - передает Керчь.ФМ.
Победители и призеры соревнований:
Ковальчук Дарья (2007)-50 брасс-1 место,100 брасс-1 место,100 комплекс-1 место,100 на спине-1 место; Якименко София (2007)-50 вольный стиль-1 место, 100 дельфин-1 место, 100 комплекс-2 место;
Кисляков Дмитрий (2007)-50 брасс- 1 место, 100 брасс- 1 место;
Попов Евгений (2008) -100 дельфин-1 место, 50 вольный стиль- 3 место,100 комплекс- 3 место.
Ваничкина Татьяна (2008) - 50 брасс -2 место, 100 на спине- 3 место;
Локтионова Вероника (2006)- 200 вольный стиль- 2 место;
Долганова Анна (2003) -50 брасс- 2 место;
Голубовская Полина (2003)- 100 дельфин- 3 место;
Установили личные рекорды и выполнили спортивные разряды - Касаткин Михаил, Энш Демьян, Флигинских Екатерина и Гаевский Максим.