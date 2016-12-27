В категориях:

Мой мир

На правах рекламы

Три богатыря и Морской царь2D

09:00 - 110 руб (детский до 7 лет); 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване)

10:20 - 130 руб (детский до 7 лет); 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване)

12:30; 13.20 - 130-160 руб (детский до 7 лет); 160-210 руб (взрослый); 210-260 руб (1 место на диване)

16:30; 19:20; 21:30 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)

Викинг2D (12+; 18+)

09:00 - 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване)

13:20; 15.40 - 250 руб (взрослый); 300 руб (1 место на диване)

18:10; 20:30; 22:50(18+) - 300 руб (взрослый); 350 руб (1 место на диване)

Пассажиры 2D; 3D

2D: 10:30 - 160 руб (взрослый)

22:50 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)

3D: 17:50; 20:50 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)

Снежная королева 3. Огонь и лед2D; 3D

2D: 09:00 - 110 руб (детский до 7 лет); 140 руб (взрослый)

3D: 14:00; 14:50 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)

Изгой-один: Звездные войны. Истории 3D

22:50 - 230 руб (взрослый)

Елки-5 2D

11:40 - 130-160 руб (детский до 7 лет); 160-210 руб (взрослый); 210-260 руб (1 место на диване)

17:40; 19:50 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)

Дед Мороз. Битва магов 2D (с 24 декабря!)

11:10 - 130 руб (детский до 7 лет); 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване)

15:40 - 130-160 руб (детский до 7 лет); 160-210 руб (взрослый)

Дополнительная информация, справки по тел:

2-05-69 (автоответчик);

+7 978 8951121

на сайте www.kinokerch.ru

ул. Советская 11.