На трассе Керчь - Симферополь на этих выходных произошло ДТП из-за гололеда. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, в Белогорском районе, 25 декабря утром, водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» не справился с управлением из-за гололеда и вылетел в кювет, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия выехала группа спасателей Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х спасателей и 1 ед. техники повышенной проходимости.

По прибытии на место при помощи такелажного оборудования и лебедки спасатели оперативно отбуксировали автомобиль из кювета и поставили на дорожное полотно. Водитель в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, недавно в Крыму на трассе из-за гололеда перевернулся автобус и бензовоз

Фото: пресс-служба