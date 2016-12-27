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В наличии полный спектр спортивного питания: более 200 банок (пакетов) разного вида протеина, более 80 банок (пакетов) гейнера, более 150 банок ВСАА и Аминокислот, более 100 банок витаминов, более 80 банок L-карнитина, более 70 упаковок креатина, предтреники, изотоники, L-карнитин, жиросжигатели, шейкеры и многое другое!!! Всего более 2 000 единиц товара!!!
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Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» ПН-ПТ с 10:00 до 17:30,
в субботу с 10:00 до 15:00
ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).
https://vk.com/shop_gladiator
тел: +7 978 887 4286
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