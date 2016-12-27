На Керченской переправе, 29 и 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за сильного ветра (до 20-25 м/с). Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

«Существует вероятность полной остановки работы Керченской паромной переправы на 12 и более часов. Аналогичные погодные условия не исключены и 31 декабря», - отметили в пресс-службе.

Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде. Ведомство рекомендует планировать свои поездки с учетом данных прогнозов.

Напомним, в Крыму перед Новым годом объявили штормовое предупреждение

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